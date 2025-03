Corinthians é eliminado da Libertadores, mas segue na disputa pelo Campeonato Paulista

Mesmo vencendo o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores. O Timão precisava de uma vitória por quatro gols, mas fechou o placar em 2 a 0. Após a partida, o técnico Ramón Díaz lamentou a queda, mas elogiou o esforço do time.



O foco agora é na final do Paulistão, que será disputada em dois dérbis paulistas — como é conhecido o clássico contra o Palmeiras . Para a decisão, o alviverde aposta em Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro, para conquistar o inédito tetra-campeonato.



