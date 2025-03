Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela final do Paulistão no domingo (16)

A grande final do Paulistão vai ter Derby — Corinthians e Palmeiras se enfrentarão neste domingo (16). O confronto foi decidido após vitória do Alviverde sobre o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, em jogo polêmico . O pênalti marcado para o Palmeiras foi alvo de crítica da torcida e do atacante Calleri, que reclamou do lance no pós-jogo. Nesta terça-feira (11), a Federação Paulista de Futebol liberou a conversa do árbitro de vídeo no lance.



