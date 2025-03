Corinthians e Santos se enfrentam pela semifinal do Paulistão

O Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena para a semifinal do Paulistão neste domingo (9), em jogo único. O clube tenta deixar para trás a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, em jogo no Equador pela Pré-Libertadores. Apesar do resultado negativo, o Timão tem a melhor campanha do campeonato estadual.



Por outro lado, o Santos teve a melhor campanha do grupo B, e eliminou o Bragantino nas quartas de final. Mas perdeu para o Corinthians quando as equipes se enfrentaram na primeira fase do campeonato, por 2 a 1. O jogo decisivo deste domingo é transmitido pela RECORD, às 18h.



