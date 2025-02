Corinthians pode garantir melhor campanha no Paulistão se vencer a Portuguesa no sábado (15)

O Corinthians pode garantir a melhor campanha no Paulistão já na décima rodada do campeonato . O Timão encara a Portuguesa, no Pacaembu, neste sábado (15). Em caso de vitória, o time depende apenas de um tropeço do São Bernardo, que joga contra o Guarani no domingo (16).



A melhor campanha na fase de grupos da competição dá a vantagem ao Corinthians de jogar em casa nas quartas e semifinais do torneio.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!