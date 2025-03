Corinthians pode jogar pelo empate na partida de volta da final do Paulistão

Após vencer o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo (16), o Corinthians saiu na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista. O Timão pode jogar pelo empate na partida de volta da grande decisão, no dia 27 de março.



Yuri Alberto , eleito craque do jogo, revelou que jogou no sacrifício em entrevista no pós-jogo. Na coletiva, Emiliano Díaz , auxiliar do time, rebateu as críticas de que o elenco entrou em campo para se defender.



