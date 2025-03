Corinthians vence Santos pela semifinal do Paulistão e espera adversário

Corinthians e Santos se enfrentaram pela semifinal do Paulistão 2025 na Neo Química Arena, no último domingo (9). O clássico alvinegro terminou com a vitória do time da casa, que agora espera o resultado do Choque-Rei nesta segunda-feira para saber o adversário na final do campeonato — o jogo entre Palmeiras e São Paulo será às 21h35, com transmissão pela RECORD.



