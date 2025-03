Craques do Paulistão estão entre os convocados para a seleção brasileira

A notícia desta quinta-feira (6) no mundo dos esportes foi a convocação da seleção brasileira . Após um ano sem vestir a camisa do Brasil, Neymar volta para dois jogos difíceis nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — contra Argentina e Colômbia. Mas antes, o jogador entrará em campo pelo Santos na semifinal do Paulistão contra o Corinthians, no domingo (9).



Outro convocado que também disputa essa rodada do campeonato paulista é Estevão, do Palmeiras, que enfrenta o São Paulo na segunda-feira (10). Ambos os jogos contam com transmissão ao vivo da RECORD. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



