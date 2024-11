'Dia pra fazer história', diz goleira do Palmeiras após brilhar em título do Paulistão Feminino 2024

“Emoções à flor da pele, um dia para fazer história”, comemorou a goleira colombiana Katherine Tapia, heroína do bicampeonato paulista feminino do Palmeiras , durante entrevista exclusiva para RECORD NEWS, após a conquista contra o rival Corinthians nesta quarta-feira (20), em partida disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, interior de São Paulo.



O Esporte Record News trouxe os melhores momentos da partida , e todas as cobranças de pênalti — três deles defendidos pela arqueira palmeirense.