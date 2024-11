Gabi Zanotti faz gol único em primeiro jogo da final acirrada do Paulistão Feminino

O Corinthians saiu na frente no jogo de ida da final do Paulistão Feminino e se aproxima de conquistar o seu pentacampeonato. Apesar de um gol anulado e chances claras do Palmeiras, Gabi Zanotti selou a vitória das Brabas logo aos 7 minutos de jogo. O segundo jogo da final acontece no dia 20 de novembro, em Campinas, com transmissão da RECORD NEWS.