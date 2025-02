Palmeiras faz 2 a 1 no Santos em primeiro clássico do Campeonato Paulista

No primeiro clássico do Campeonato Paulista , o Palmeiras ganhou de virada do Santos na Vila Belmiro. O jogo da quarta-feira (22) terminou em 2 a 1 para o alviverde. Já nesta quinta (23), é a vez do São Paulo receber o Guarani no Morumbis.



A quarta reportagem da série sobre atletas de alto rendimento traz Geovanna Santos, campeã brasileira de ginástica rítmica , que representou o Brasil em Tóquio e já iniciou os preparativos para os Jogos de Los Angeles em 2026.



Segundo pesquisa da empresa Deloitte, divulgada nesta quinta, o Flamengo é um dos times que mais geram receita no mundo, com arrecadação estimada em R$ 1,2 bilhão. O clube carioca é o único representante brasileiro da lista.



E o programa foi às ruas perguntar a opinião de alguns torcedores sobre o possível retorno de Neymar ao Santos . O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.