Palmeiras precisa ganhar para não ser eliminado na fase de grupos do Paulistão

O Palmeiras precisa vencer o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, para não ser eliminado na fase de grupos do Paulistão. O time comandado por Abel Ferreira está na terceira colocação do grupo D com 17 pontos. Os rivais diretos pela vaga nas quartas de final, Ponte Preta e São Bernardo, tem 22 pontos cada, sendo que a Ponte tem um jogo a mais.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!