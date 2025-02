Paulistão 2025: Palmeiras tem vaga ameaçada para a próxima fase após empate

O Palmeiras tem sua vaga ameaçada para a próxima fase do torneio após o empate em 1 a 1 contra o Água Santa. O técnico Abel Ferreira defendeu sua equipe durante coletiva de imprensa neste domingo (9) e disse que esse é um momento ideal para dar oportunidade para todo o elenco. Já o Corinthians vive fase diferente na oitava rodada da competição. Depois da vitória contra o São Bernardo por 2 a 0, o Timão já está garantido nas quartas de final com a melhor campanha do torneio.



O Esporte Record News também exibiu nesta segunda-feira (10) que o São Paulo enfrentará a Inter de Limeira no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!