Paulistão: Santos em clima de festa com reestreia do Neymar na Vila Belmiro

O Neymar reestreia pelo Santos na sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (5), às 21h30, com transmissão da RECORD. O Peixe vem de vitória no clássico contra o São Paulo e espera aproveitar o bom momento contra o Botafogo-SP. Na mesma rodada, o São Paulo encara o Mirassol no MorumBis. O time do interior do estado vem embalado por vitórias em boa fase, enquanto o tricolor busca um bom resultado após a derrota no clássico. Noroeste e Ponte Preta fecham a rodada desta quarta em jogo decisivo para as duas equipes.