RECORD NEWS transmite Paulistão Feminino 2025 a partir da próxima terça (6)

O Paulistão Feminino 2025 está prestes a começar, com disputa entre Realidade Jovem e Palmeiras, atual campeão, na terça-feira (6). A RECORD NEWS transmite o campeonato com exclusividade na TV aberta.



E as cidades do Rio de Janeiro e Niterói enviaram nesta quinta-feira (1º) o dossiê de candidatura para os Jogos Pan-Americanos e Para-panamericanos de 2031, que já foi aceito pela organizadora dos eventos, a Panam Sports.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.