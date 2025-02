Reportagem especial: judoca Rafael Macedo, bronze em Paris, se prepara para novos desafios

Rafael Macedo, judoca que disputou os Jogos de Tóquio e ganhou o bronze em Paris, se prepara para novos desafios em 2025. Ele é o entrevistado de uma reportagem especial do Esporte Record News, primeira de uma série que vai acompanhar atletas de alto rendimento.



E o atacante norueguês Erling Haaland assinou um novo contrato para permanecer no Manchester City até 2034. O jogador disse estar feliz e afirmou que agora pode focar ainda mais no futebol. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.