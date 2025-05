TJD-SP afasta árbitro acusado de machismo em partida do Paulistão Feminino

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo suspendeu preventivamente o árbitro Juliano José Alves Rodrigues, acusado de proferir falas machistas à jogadora Stella na partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo pela 2ª rodada do Paulistão Feminino.



E ainda: Ednaldo Rodrigues desistiu do recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) e abriu mão de recorrer do afastamento da presidência da CBF. Em documento enviado pela defesa ao ministro relator do caso, é dito que a decisão foi tomada “pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro”.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.