Torcedores mirins viralizam nas redes sociais às vésperas da decisão do Paulistão

A final do Paulistão acontece nesta semana, e dois torcedores mirins já estão na expectativa — o palmeirense Miguel, de seis anos, e a corintiana Laura, de sete. Apesar de oponentes, os dois têm em comum o sucesso nas redes sociais, onde o menino comanda a torcida como se fosse uma orquestra, e a garota faz paródias para cutucar os torcedores rivais.



Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (27), às 21h35 na Neo Química Arena, com transmissão da RECORD. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!