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Acesso à educação infantil no Brasil atinge avanço histórico com crescimento de 11%

Apesar do aumento, índice nacional permaneceu abaixo da meta do PNE

Hora News|Do R7

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O acesso à educação infantil no Brasil apresentou avanços significativos na última década. De acordo com o Módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025, a matrícula de crianças entre 0 e 3 anos em creches alcançou um recorde de 43,3%, um aumento em relação a 2016. Este índice, porém, ainda está aquém da meta do Plano Nacional de Educação, que previa 50% até 2024.

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