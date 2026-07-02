Acesso à educação infantil no Brasil atinge avanço histórico com crescimento de 11%

O acesso à educação infantil no Brasil apresentou avanços significativos na última década. De acordo com o Módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2025, a matrícula de crianças entre 0 e 3 anos em creches alcançou um recorde de 43,3%, um aumento em relação a 2016. Este índice, porém, ainda está aquém da meta do Plano Nacional de Educação, que previa 50% até 2024.



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