Acordo de cessar-fogo de Israel ainda é frágil por conta de imprecisões, diz especialista

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah ainda tem questões incertas que trazem fragilidade para o pacto, afirmou o mestre em direito internacional Manuel Furriela, em entrevista à RECORD NEWS. O especialista explicou que um dos principais impasses no acordo é o papel do exército libanês na situação. “As forças armadas libanesas não têm poder suficiente para se impor, então, para que elas se instalem no sul do país, elas precisam de autorização do Hamas”, explicou Furriela, citando o grupo terrorista. O especialista disse que se as forças libanesas conseguirem se instalar na região, elas garantirão que Israel e a classe rebelde do Hezbollah não vão se atacar.



O Gabinete de Segurança de Israel aprovou nesta terça-feira (26) um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. A expectativa é que a medida leve à retirada das tropas israelenses do Líbano, enquanto os terroristas teriam que afastar suas armas das áreas próximas às fronteiras. A negociação foi mediada pelos Estados Unidos, que enviaram representantes tanto para Israel quanto para o Líbano.