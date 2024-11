'Acordo vai permitir uma reorganização das Forças Armadas israelense', afirma especialista

Manuel Furriela, mestre em direito internacional, afirmou, em entrevista ao programa Hora News desta terça-feira (26), que o exército israelense enfrenta desfalques e precisa repor equipamentos e pessoal. Segundo Furriela, o cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah pode oferecer uma oportunidade para essa reorganização. “Esse acordo também vai permitir uma reorganização das Forças Armadas israelenses, seja para a continuidade do conflito com o Hezbollah — algo que esperamos que não aconteça —, seja para lidar com outros alvos, principalmente aqueles apoiados pelo Irã”, explicou o especialista.



O Gabinete de Segurança de Israel aprovou nesta terça-feira um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah . A expectativa é que a medida leve à retirada das tropas israelenses do Líbano , enquanto os terroristas teriam que afastar suas armas das áreas próximas às fronteiras.