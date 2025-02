Um estudo realizado por biólogos da Unesp (Universidade Estadual Paulista) revelou que até 90% dos camarões do litoral paulista estão contaminados com microplásticos . Os pesquisadores apontam que o descarte inadequado de resíduos no mar colabora com o contágio cruzado dos crustáceos, mas ressaltam que a população não deve deixar de consumir os pescados devido ao seu elevado valor nutricional.