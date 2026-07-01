Barco desgovernado bate em píer no litoral paulista

Um barco colidiu com um píer em São Vicente, no litoral paulista. O incidente foi registrado por uma câmera de monitoramento que capturou o momento exato em que a embarcação se aproximou rapidamente e atingiu a estrutura. A colisão resultou na queda de um dos tripulantes na água.



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