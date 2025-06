Briga de trânsito termina com motociclista esfaqueado por conta de buzina em São Paulo

Uma briga de trânsito terminou com um motociclista esfaqueado em São Paulo . Segundo a polícia, a confusão começou após uma buzina ser usada durante uma tentativa de ultrapassagem.



Por conta disso, o motorista parou o carro, desceu, derrubou a moto do homem e, em seguida, sacou uma faca e atingiu a vítima no braço. O agressor ainda tentou dar um segundo golpe, mas o motociclista conseguiu fugir.



O homem agredido procurou atendimento médico, sendo liberado após ser medicado. O agressor fugiu logo após a confusão e ainda não foi encontrado pela polícia.