Ciclista escapa por pouco de forte colisão em Caucaia, no Ceará; veja vídeo

Um ciclista escapou por pouco de uma forte colisão em Caucaia, no Ceará . O homem que pedalava a bicicleta subiu na calçada para desviar de um carro que havia parado no acostamento da rodovia.



Segundos após a ultrapassagem do ciclista, outro veículo em alta velocidade acertou em cheio a traseira do carro parado. Apesar da intensidade da batida, ninguém se feriu gravemente. O caso aconteceu nesta segunda-feira (7).