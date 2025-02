Cinco pessoas são resgatadas por salva-vidas no mar do litoral paulista

O fim de semana no litoral paulista foi marcado por resgates de banhistas que aproveitavam as praias. No Guarujá , duas pessoas foram avistadas por salva-vidas no helicóptero da Polícia Militar enquanto eram arrastadas pela corrente de retorno. Elas foram resgatadas com o uso de uma rede conhecida como puçá. Já em Ubatuba , os salva-vidas precisaram pular na água para ajudar três banhistas que se afogavam. Apesar dos sustos, todas as vítimas passam bem.