Corporações devem investir para formar profissionais mais inovadores, explica especialista

Uma pesquisa apontou a preocupação das empresas com a capacidade de inovação dos profissionais. Segundo um relatório da McKinsey & Company, mais de 80% das lideranças consideram a inovação essencial para o crescimento. Apesar disso, as empresas apontam uma crescente escassez de profissionais qualificados .



Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (18), Valter Pieracciani, especialista em gestão da inovação, explica que “o Brasil precisa ser mais competitivo, precisa se posicionar melhor no ranking dos países mais inovadores do mundo”, lista em que o país ocupa o 50° lugar. “Isso não se aprende nas escolas e é papel das corporações, da educação corporativa formar, tanto jovens talentos, quanto executivos para que inovem mais”, completa Pieracciani.



O especialista pontua também que a melhor capacitação de profissionais “é essencial para a competitividade do país, e é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa”.