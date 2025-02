Dependência das rodovias para transporte de cargas no Brasil é problemática, analisa especialista

Em entrevista ao Hora News desta quinta-feira (27), Marcus Quintella, diretor da FGV Transportes, comentou os problemas de infraestrutura que impactam a segurança das rodovias brasileiras. Um levantamento da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) indica que sete das dez rodovias mais mortais do país apresentam problemas na infraestrutura.



Segundo o especialista, a problemática já nasce com a dependência fundamental que o Brasil possui do modelo rodoviário — cerca de 65% das cargas são transportadas pelo país através das estradas.



“Nós temos levantamentos da Confederação Nacional de Transportes que dizem que 67% das rodovias estão em estado regular, ruim ou péssimo. Isso reflete exatamente nessa situação, porque quando esse levantamento é feito, está se verificando o estado do pavimento, aquelas situações de buracos, rugosidades, defeitos que podem criar acidentes”, menciona.