Diálogo entre Estados Unidos e China é importante para todo o mundo, afirma especialista

Diálogo entre os Estados Unidos e China é importante para todo o mundo, afirma Denilde Holzhacker, professora da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e mestre em ciência política, em entrevista ao Hora News nesta sexta-feira (17). O presidente eleito norte-americano falou por telefone com Xi Jinping, presidente da China, e disse que a conversa foi “muito boa”. Trump relatou que foram abordados, durante a ligação, assuntos como o TikTok , fentanil e equilíbrio do comércio.



“Trump está fazendo um esforço ao convidar Xi Jinping para a posse . Ao abrir esse diálogo com essa ligação, demonstra que entende o poder chinês, mas que precisa estabelecer fontes de diálogo”, aponta Holzhacker.