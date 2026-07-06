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Especialistas alertam para calor extremo na Europa

Governos reforçam medidas de emergência para conter incêndio e evitar mortes

Hora News|Do R7

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A Europa está em estado de alerta devido a uma onda de calor que promete elevar as temperaturas acima dos 40 graus em algumas regiões.

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