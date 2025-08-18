'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP

Com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, um falso entregador, com histórico de violência, foi capturado pela polícia após atirar duas vezes contra um jovem que reagiu a um assalto.



Segundo relatos, o criminoso tentou assaltar dois jovens. Um deles, com apenas 19 anos, reagiu e ambos acabaram entrando em confronto. A vítima foi baleada duas vezes pelo bandido e permanece internada.



As autoridades indicaram que o agressor tem diversas passagens pela polícia, que variavam entre roubos e outras tentativas de latrocínio.