'Frio e calculista': falso entregador é preso após histórico de crimes violentos em SP

Suspeito foi capturado com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar após assalto em que atirou duas vezes contra um jovem

Hora News|Do R7

Com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, um falso entregador, com histórico de violência, foi capturado pela polícia após atirar duas vezes contra um jovem que reagiu a um assalto.

Segundo relatos, o criminoso tentou assaltar dois jovens. Um deles, com apenas 19 anos, reagiu e ambos acabaram entrando em confronto. A vítima foi baleada duas vezes pelo bandido e permanece internada.

As autoridades indicaram que o agressor tem diversas passagens pela polícia, que variavam entre roubos e outras tentativas de latrocínio.

