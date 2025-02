Funcionários públicos americanos exonerados tiveram apenas 15 minutos para recolher pertences

Os funcionários demitidos da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) tiveram apenas 15 minutos para recolher os pertences das estações de trabalho. Escoltados por agentes federais, os trabalhadores foram recebidos com aplausos e cartazes em protesto ao sucateamento da agência.



A Federação Americana de Funcionários Federais divulgou uma nota classificando a ação como “um desrespeito com os trabalhadores americanos de classe média”. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve apenas 611 dos mais de 10 mil funcionários da agência, responsável por 40% do financiamento de ajuda humanitária no mundo.