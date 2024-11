Mercosul e Carrefour: a visibilidade brasileira é o que está em jogo, conforme especialista

“Não há expectativas” de que o preço do bovino suba no Brasil, mesmo após o Carrefour anunciar um boicote à comercialização de carnes do Mercosul no dia 20 de novembro. A avaliação foi feita por Sueme Mori, diretora de Relações Institucionais da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (25).



Suemi afirma que a carne tem “pouca representatividade no mercado” e que a exportação para o país europeu não gera impactos diretos nos preços internos. No entanto, ela alerta que a postura do Carrefour prejudica a visibilidade internacional da carne brasileira. A diretora diz que o boicote foi “infundado” e uma medida protecionista , afirmando que as acusações impactam negativamente a imagem do sistema sanitário nacional, mesmo sendo o Brasil o maior exportador de carnes do mundo.



Para Suemi, o cenário de disputas entre a rede francesa do Carrefour e frigoríficos do Mercosul é antigo, já que os agricultores são contra a um eventual acordo entre o bloco e a União Europeia, alegando que expor o mercado a uma região tão competitiva quanto o Brasil pioraria a situação do comércio francês.