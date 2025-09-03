Logo R7.com
Motociclista é arrastado por 6 km na caçamba de caminhonete após colisão em Chapecó (SC)

Motorista da picape fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado pela polícia local

Hora News|Do R7

O motorista de uma picape fez uma conversão irregular na noite deste domingo (31) e colidiu com um motociclista, que acabou dentro da caçamba do veículo em Chapecó, no interior de Santa Catarina.

O condutor do carro seguiu com o homem na traseira ao longo de 6 km, e depois abandonou a caminhonete sem prestar socorro. O motociclista foi encontrado por pessoas próximas, e a polícia identificou e ouviu o motorista da caminhonete.

