Motociclista é arrastado por 6 km na caçamba de caminhonete após colisão em Chapecó (SC)

O motorista de uma picape fez uma conversão irregular na noite deste domingo (31) e colidiu com um motociclista , que acabou dentro da caçamba do veículo em Chapecó, no interior de Santa Catarina .



O condutor do carro seguiu com o homem na traseira ao longo de 6 km, e depois abandonou a caminhonete sem prestar socorro. O motociclista foi encontrado por pessoas próximas, e a polícia identificou e ouviu o motorista da caminhonete.