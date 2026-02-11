Logo R7.com
Motociclista é atropelado após discutir com motorista de ônibus

Empresa responsável se colocou à disposição para arcar com prejuízos do motoboy

Hora News|Do R7

A polícia investiga o caso de um motociclista atropelado por um ônibus no Recife. O motorista acelerou contra a moto, que foi parar debaixo do coletivo.

