Motociclista escapa por pouco de ser atropelado por caminhão desgovernado, no Ceará

Um motociclista nasceu de novo após ser atingido por um caminhão desgovernado, na última segunda-feira (2), em Fortaleza, capital do Ceará. Nas imagens, é possível ver o veículo subindo normalmente a ladeira até que, na sequência, ele começa a descer de ré sem controle.



O piloto da moto, que tinha acabado de fazer uma entrega, foi atingido pelo baú do caminhão, que só parou depois de bater na parede de uma casa . Ainda não se sabe se houve um problema mecânico, excesso de peso ou imprudência do motorista. O motociclista escapou sem ferimentos.