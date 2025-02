Motociclistas atacam portão de casa após mulher reclamar de barulho no DF; veja vídeo

Um grupo de motociclistas destruiu o portão da frente de uma casa em Taguatinga, no Distrito Federal, no último domingo (2). Testemunhas relataram que a moradora do imóvel se incomodou com o barulho da buzina de um entregador, o que motivou o homem a atacar a casa. Além do portão , um carro estacionado em frente ao imóvel também foi danificado. Segundo a polícia, o suspeito que liderou o ato de vandalismo foi identificado e será intimado a depor nos próximos dias.