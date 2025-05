Motorista embriagado foge após atropelar grupo de ciclistas em São Paulo

Um motorista embriagado fugiu do local após atropelar um grupo de pessoas, neste domingo (18), em São Paulo . O veículo estava em alta velocidade e na contramão no momento em que se chocou com os ciclistas . Uma das bicicletas usadas pelo grupo ficou destruída, enquanto uma das vítimas teve diversos ferimentos, foi socorrida e permanece internada em estado grave em um hospital de Jundiaí, no interior de SP.



Depois de 40 minutos do ocorrido, o motorista foi encontrado pelos policiais militares em uma lanchonete de conveniência em um posto de combustíveis. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista assumiu que tinha ingerido álcool e fugiu do local com medo de ser agredido pelos ciclistas.



Ele aceitou fazer o teste do etilômetro, que constatou embriaguez. Agora, vai responder por embriaguez ao volante , lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção, fuga do local do acidente e omissão de socorro.