'Não tem por que voltarmos a ter imunizante em gotas', diz especialista sobre vacina contra pólio

O Ministério da Saúde determinou que as vacinas em gotas contra a poliomielite serão substituídas por doses injetáveis a partir desta segunda-feira (4) . Marcelo Otsuka, coordenador do comitê de infectopediatria da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), em entrevista ao Hora News , explica que esse tipo de imunizante não faz mais sentido para o Brasil, já que o país não tem casos da doença. "Nesse momento, não tem por que voltarmos a ter o imunizante em gotas. A vacina de gotinhas é atenuada, ou seja, o vírus ainda está vivo, mas perde a capacidade de provocar doença. Com uma população com baixa cobertura vacinal, esse vírus pode trazer um problema. Já o inativado, que é o que vem na injeção, não tem essa capacidade de provocar a doença", explica.