ONU prevê aquecimento global recorde em cinco anos; 'bastante preocupante', diz especialista

Segundo previsão da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre o aquecimento global , há 80% de chance de as temperaturas baterem ao menos um recorde de calor nos próximos cinco anos. A organização ainda aponta que o aquecimento deve ultrapassar 1,5ºC acima da era pré-industrial entre 2025 e 2029.



Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (28), Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, comenta a projeção. “Em 2024, nós chegamos a 1,55°C de aumento de temperatura — foi o ano mais quente da história. Esse rompimento do limite do Acordo de Paris afirma para a sociedade o seguinte: estamos diante de um processo onde o limiar do risco foi atingido”.



Bocuhy aponta que, diante da alta nas temperaturas, a perspectiva para os próximos 20 anos seria de manutenção do aquecimento de 1,5°C. “Você tem a continuidade de lançamento de gases de efeito estufa . Nós estamos em uma fase acima de 1,5ºC e caminhando para 2ºC. Estamos em uma faixa de risco muito elevado”, diz o especialista.



O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental diz não acreditar na reversão da situação. “Uma vez que você lança carbono na atmosfera, a permanência é de cem a mil anos. Ele pode chegar a um tempo muito prolongado na atmosfera. E não existe uma perspectiva de diminuição dos lançamentos”, completa.