Paulistão 2025: Corinthians chega em melhor fase para primeiro jogo do ano contra o Palmeiras

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque nesta quinta-feira (6) em partida válida pela sétima rodada do Paulistão 2025. No último confronto entre os times, na reta final do Brasileirão 2024, o Timão venceu o clube alviverde em casa por 2 a 0. E é o Corinthians quem vive a melhor fase em 2025. O time é líder geral do Campeonato Paulista com 18 pontos e seis vitórias em sete jogos. A única derrota do clube na competição foi no clássico contra o São Paulo. Já o Palmeiras está em terceiro lugar no grupo D. O time de Abel Ferreira conquistou 11 pontos em seis jogos com três vitórias.