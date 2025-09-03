Pena de 40 anos de prisão para Bolsonaro é provável, diz especialista à RECORD NEWS

Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (3), Matheus Falivene, doutor em direito penal, diz que “haverá eventual condenação” para Jair Bolsonaro e outros sete réus. O ex-presidente e aliados são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.



Sobre a possível condenação de Bolsonaro , Falivene afirma que, “se houver condenação, ele vai ser considerado líder. Não só pela posição de Presidente da República que ele tinha um pouco antes dos atos, e durante também a execução de alguns desses atos, mas também pelo discurso dele por toda essa questão. Então, caso o Supremo considere ele como culpado e o condene, com certeza a pena dele será uma das maiores ou senão a maior”.



“Pelos julgamentos anteriores que se tem, pelas manifestações dos ministros, [...] entende-se que haverá uma condenação, mas a defesa tem que brigar, tem que lutar, porque pode ser que consiga convencer os ministros a absolver um ou outro réu, ou mesmo que não consiga convencer pela absolvição, consiga convencer por penas menores”, explica o advogado.