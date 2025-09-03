Pena de 40 anos de prisão para Bolsonaro é provável, diz especialista à RECORD NEWS
Ex-presidente e outros sete réus são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado
Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (3), Matheus Falivene, doutor em direito penal, diz que “haverá eventual condenação” para Jair Bolsonaro e outros sete réus. O ex-presidente e aliados são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Sobre a possível condenação de Bolsonaro, Falivene afirma que, “se houver condenação, ele vai ser considerado líder. Não só pela posição de Presidente da República que ele tinha um pouco antes dos atos, e durante também a execução de alguns desses atos, mas também pelo discurso dele por toda essa questão. Então, caso o Supremo considere ele como culpado e o condene, com certeza a pena dele será uma das maiores ou senão a maior”.
“Pelos julgamentos anteriores que se tem, pelas manifestações dos ministros, [...] entende-se que haverá uma condenação, mas a defesa tem que brigar, tem que lutar, porque pode ser que consiga convencer os ministros a absolver um ou outro réu, ou mesmo que não consiga convencer pela absolvição, consiga convencer por penas menores”, explica o advogado.
