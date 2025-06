Pressão dos EUA é essencial para acordo de paz entre Israel e Irã, segundo especialista

“O papel americano de pressionar Israel e Irã é fundamental para que a gente consiga sair do conflito e ter espaço para negociação”, afirma Denilde Holzhacker, professora de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).



Em entrevista ao Hora News desta terça-feira (24), Denilde ressalta que a ida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , à reunião da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Haia, na Holanda, pode influenciar diretamente no confronto, visto que o líder busca apoio da aliança e de outros países. “É imprescindível que se saia da reunião com um consenso sobre o fim do programa nuclear iraniano ”, diz a especialista.



Menos de três horas após o início do cessar-fogo, anunciado por Trump na segunda-feira (24), Israel acusou o Irã de violar o acordo de trégua na troca de ataques entre os dois países. O Exército israelense afirmou ter detectado lançamentos de mísseis de Teerã, acusação negada pela mídia iraniana.