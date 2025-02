Projeto de deportação americano pode gerar problemas similares ao do Brexit, explica especialista

“Os Estados Unidos são um país que segue a legislação e as regras, ainda que o presidente tenha a possibilidade de fazer decretos, há uma contestação possível. Então, daqui para frente, o que vamos ver é o que Trump vai conseguir consolidar e o que a oposição conseguirá impedir”, afirmou Alexandre Uehara, coordenador do curso de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em conversa com o Hora News nesta terça-feira (21).



Uehara explicou também que o problema do projeto de deportação de imigrantes ilegais de Trump é similar ao que ocorreu no Reino Unido durante o Brexit — como foi chamada a saída do país da União Europeia, oficializada em 2020 —, que acabou aumentando o custo da mão de obra, a inflação e o custo de vida dos cidadãos.



Donald Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos na segunda-feira (20) e já assinou diversos decretos. Entre eles, um que aprova novas medidas para evitar e diminuir a imigração ilegal no país, além de colocar a fronteira do sul dos EUA em estado de emergência.