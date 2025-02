‘Sem grande favorito, melhor filme será uma surpresa’, afirma especialista sobre Oscar 2025

Em entrevista ao Hora News nesta quinta-feira (23), Dario Mesquita, professor do PPGPCM/ UFscar (Mestrado Profissional em Produção de Conteúdo Multiplataformas da Universidade Federal de São Carlos), avaliou que a disputa pelo prêmio de melhor filme no Oscar de 2025 será “uma surpresa”, já que, segundo ele, não há um grande favorito ao título. A 97ª edição da premiação ocorrerá no dia 2 de março.



Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou que Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz, enquanto o longa Ainda Estou Aqui , de Walter Salles, concorre tanto na categoria de melhor filme estrangeiro quanto na de melhor filme geral. Para o especialista, as indicações representam “um holofote para a cultura cinematográfica brasileira”. Ele também apontou que os festivais internacionais têm revelado “boas surpresas” com a obra de Salles, fortalecendo a presença do Brasil no cenário global.