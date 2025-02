'Todo mundo nesse país está preocupado com a violência', diz Lula durante evento no litoral paulista

O Governo Federal lançou, nesta quinta-feira (27), um edital para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá , com investimento de R$ 6 bilhões. O presidente Lula discursou durante o evento, que aconteceu em Santos, e dirigiu elogios ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas . “Quero cumprimentar o Tarcísio, e dizer que você está fazendo história nestas parcerias que nós estamos construindo. Você pode ficar certo que o povo compreende o que está acontecendo.”



O presidente relatou que deve se juntar ao governo de São Paulo para resolver questões de habitação no litoral paulista, onde milhares de pessoas vivem sobre o mar, nas chamadas palafitas. “Quando você tem vontade política, você consegue fazer as coisas acontecerem. Eu e o Tarcísio vamos fazer um bem bolado. Um acordo entre o governo de São Paulo e a presidência da República, a Secretaria da Habitação dele, o ministro da Cidade, para que a gente acabe, de uma vez por todas, com a palafita, que é a forma mais degradante de um ser humano morar.”



Lula ainda abordou o problema da segurança pública que assola todo o Brasil. “Nós estamos fazendo uma PEC para resolver a questão da segurança nesse país. Todo mundo sabe que em todos os estados da federação, a segurança é um problema. Todo mundo nesse país está preocupado com a violência, com o roubo de celular, com o roubo de carro, com o genocídio, com o feminicídio, com a polícia matando ‘a torto e a direito’. Não adianta a gente ficar falando que a questão da segurança é da responsabilidade do Estado. Isso tá na constituição. Mas a segurança é uma coisa que interessa ao prefeito, e nós vamos, na PEC, colocar o direito da prefeitura ter sua Guarda Municipal agindo para combater o crime, agindo para combater a violência, sem que a gente se meta no papel constitucional do governador. A gente não quer mandar na polícia, isso é da responsabilidade dele.”