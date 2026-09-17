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Reforma tributária: especialista discute como evitar uma multiplicação de processos judiciais

O desembargador federal Renato Lopes Becho avalia os desafios do contencioso judicial do IBS e da CBS

Inovação & Negócios|Do R7

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A introdução dos novos impostos sobre o consumo no sistema tributário brasileiro está gerando preocupações quanto ao potencial aumento de litígios judiciais. No programa Inovação e Negócios desta quinta-feira (17), Mário Luiz Oliveira da Costa conversou com Renato Lopes Becho, desembargador federal, que explicou sobre os contenciosos acerca da reforma tributária no consumo. 


Renato explicou como será a incidência dos novos tributos, quando duas empresas vendem o mesmo produto, e o impacto jurídico acerca da cobrança da CBS (Contribuição de Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). 

“Se vai ter a empresa A e a empresa B elas vão vender o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço, e uma poderá ter a incidência da CBS e não ter incidência do IBS, outra poderá ter o oposto: a não incidência da CBS e a incidência do IBS. No modelo atual, esse encontro de ações vai acontecer daqui a 20 ou 25 anos no Supremo Tribunal Federal.” 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.


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