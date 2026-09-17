Reforma tributária: especialista discute como evitar uma multiplicação de processos judiciais

A introdução dos novos impostos sobre o consumo no sistema tributário brasileiro está gerando preocupações quanto ao potencial aumento de litígios judiciais. No programa Inovação e Negócios desta quinta-feira (17), Mário Luiz Oliveira da Costa conversou com Renato Lopes Becho, desembargador federal, que explicou sobre os contenciosos acerca da reforma tributária no consumo.





Renato explicou como será a incidência dos novos tributos, quando duas empresas vendem o mesmo produto, e o impacto jurídico acerca da cobrança da CBS (Contribuição de Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).





“Se vai ter a empresa A e a empresa B elas vão vender o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço, e uma poderá ter a incidência da CBS e não ter incidência do IBS, outra poderá ter o oposto: a não incidência da CBS e a incidência do IBS. No modelo atual, esse encontro de ações vai acontecer daqui a 20 ou 25 anos no Supremo Tribunal Federal.”





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