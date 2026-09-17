Reforma tributária: especialista discute como evitar uma multiplicação de processos judiciais
O desembargador federal Renato Lopes Becho avalia os desafios do contencioso judicial do IBS e da CBS
A introdução dos novos impostos sobre o consumo no sistema tributário brasileiro está gerando preocupações quanto ao potencial aumento de litígios judiciais. No programa Inovação e Negócios desta quinta-feira (17), Mário Luiz Oliveira da Costa conversou com Renato Lopes Becho, desembargador federal, que explicou sobre os contenciosos acerca da reforma tributária no consumo.
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