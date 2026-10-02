70% dos diagnósticos de câncer de mama em mulheres de 20 a 29 anos ocorrem em estágio avançado
Relatório mostra que pacientes mais jovens têm maior chance de diagnóstico tardio
Uma pesquisa coordenada por Nina Melo, da Associação Brasileira de Câncer do Sangue, revelou dados preocupantes sobre o câncer de mama no Brasil.
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