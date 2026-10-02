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70% dos diagnósticos de câncer de mama em mulheres de 20 a 29 anos ocorrem em estágio avançado

Relatório mostra que pacientes mais jovens têm maior chance de diagnóstico tardio

Jornal da Record News|Do R7

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Uma pesquisa coordenada por Nina Melo, da Associação Brasileira de Câncer do Sangue, revelou dados preocupantes sobre o câncer de mama no Brasil.

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