'A população também tem que ajudar' para a sobrevivência de árvores nas cidades, diz especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (13), o engenheiro agrônomo André Corradini comenta o impacto da falta de árvores em áreas urbanas na formação de novas chuvas e enchentes em São Paulo.



"É importantíssimo que a gente tenha um micro e um macroambiente, que vai influenciar o clima daquela determinada região", afirma Corradini. O especialista destaca ainda a importância da conscientização da população e do trabalho de manutenção para minimizar prejuízos à arborização da cidade.



Com cada vez menos árvores em áreas urbanas, os fenômenos das ilhas de calor e impermeabilização do solo se intensificam e podem resultar em chuvas potentes e enchentes volumosas. Isso porque a falta de uma área verde aumenta a precipitação e, sem um solo permeável, a água é impossibilitada de ser drenada, resultando na retenção da chuva e provocando novas inundações.