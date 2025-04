Abusos da PM em São Paulo estão ligados à Secretaria da Segurança Pública, afirma especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News , na terça-feira (3), Rafael Alcadipani, especialista em segurança pública, afirmou que a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) tem relação direta com o problema da violência e dos abusos da Polícia Militar — um dos motivos para que casos como o do policial que jogou um motoqueiro de uma ponte na segunda-feira (2), na zona sul de São Paulo , aconteça. Além disso, para o especialista, uma diminuição do interesse pela carreira policial tem levando a processos seletivos apressados e negligentes, as condições de trabalho, com jornadas extenuantes de 12 por 36 horas, afetam a saúde e o desempenho dos policiais e a presença de subculturas policiais que incentivam a violência resultam em abusos e abordagens truculentas dentro da corporação.