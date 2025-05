Acordo entre EUA e China pode diminuir vantagens comerciais do Brasil; entenda

Embora o mercado aponte que o Brasil pode se beneficiar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o acordo firmado entre os dois países pode comprometer esse cenário, segundo Alexandre Pires, professor de relações internacionais e economia do Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).



“Durante essa ação do governo Trump , o Brasil ficou jogando parado. Não foi a pior situação, porque nós recebemos ali também os 10% [de tarifa], mas, agora, a China também acaba beneficiada, e o Brasil vai ter que se posicionar e tentar fazer alguma coisa a respeito para ficar em uma posição mais vantajosa”, afirma Pires, em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (12).



A trégua temporária reduziu as taxas impostas sobre produtos americanos e chineses de 125% para 10%, por um período de 90 dias. Para o economista, será difícil o Brasil recuperar vantagens sem negociar diretamente com Trump — sobretudo porque o país “tem um poder de barganha menor e está há quase 40 anos destreinado em fazer acordos”.



Pires ainda pondera que o governo brasileiro aposta no eixo do Oriente , mas que a capacidade de negociação diminuiu após o recuo do tarifaço . “A China é capaz de ficar endurecida porque os Estados Unidos voltam a ser um fornecedor potencial de algodão, soja, madeira e outros itens que o Brasil poderia fornecer com muita facilidade”, conclui.